O árbitro inglês Mark Clattenburg surpreendeu o Mundo ao anunciar na semana passada o adeus à Premier League para rumar à Arábia Saudita, onde assumiria a responsabilidade de todo o setor da arbitragem. Inicialmente, a informação era que a mudança seria imediata e que, por isso, não apitaria mais jogos no campeonato inglês. Porém, esta segunda-feira ficou a saber-se que vai manter-se no ativo até final da época, estando mesmo nomeado para o jogo entre o West Bromwich Albion e o Bournemouth no próximo sábado.Aos 41 anos, Clattenburg é apontado como um dos melhores árbitros mundiais da atualidade - em 2016 dirigiu as finais do Euro'2016, da Liga dos Campeões e da Taça de Inglaterra - mas optou por uma alteração radical na carreira. Com o cargo na Arábia Saudita, o juiz inglês vai, para já, 'dividir-se' entre os dois países, sendo certo que as novas responsabilidades condicionarão o número de jogos da Premier League em que estará presente no que resta da competição até final da corrente temporada.