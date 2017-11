Continuar a ler

Recorde-se que o português, que viu o Tribunal Arbitral do Desporto rejeitar um pedido de reintegração imediata esta quinta-feira, foi vendido a 31 de agosto num negócio que pode render 29 milhões aos verdes e brancos . Porém, os documentos que formalizariam a inscrição foram enviados para a FIFA com segundos de atraso e, agora, o ex-capitão leonino só deverá poder jogar em janeiro.

O treinador do Leicester, Claude Puel, abordou esta sexta-feira a situação de Adrien Silva, que está impedido de jogar devido a um atraso na entrega dos documentos quando o português se transferiu do Sporting para os foxes."É difícil para ele porque está presente em todas as sessões de treino sem um objetivo ou possibilidade de jogar. É uma pena porque temos um bom jogador e não temos a possibilidade de o colocar em campo. Será bom para nós termos o Adrien disponível. Temos de o preparar para janeiro", abordou o técnico na conferência de antevisão à receção ao Manchester City, marcada para este sábado (15H00), em partida referente à 12.ª jornada da Premier League.