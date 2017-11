Quando Adrien Silva assinou pelo Leicester, no comando dos foxes estava um inglês, Craig Shakespeare, que entretanto foi despedido por causa dos maus resultados. Para o seu lugar, o Leicester contratou Claude Puel, um técnico que partilha com o médio português uma das suas línguas nativas, o francês. E foi isso mesmo que Puel destacou esta sexta-feira, quando abordou o caso do médio."É um jogador francês. Nasceu em Bordéus e depois acabou por escolher Portugal por causa dos seus pais. Fala francês e eu posso falar com ele. É um bom jogador, um jogador tecnicista com muita qualidade", elogiou o técnico, que não pode contar com o português até janeiro, altura em que reabre o período de inscrições na Premier League. Puel entende a frustração do jogador, mas deixa uma garantia."Claro que é frustrante para ele estar sem jogar e sem ter pensar no jogo do fim de semana. É difícil e eu entendo isso. Mas é um jogador com um bom foco no treino, que trabalha sempre bem. Estará pronto em janeiro e pode dar à equipa muito potencial", garantiu o francês, que em princípio poderá contar com o médio logo no primeiro compromisso de 2018, diante do Huddersfield.

Autor: Fábio Lima