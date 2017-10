Ao invés, Claude Puel, de 56 anos, está sem clube desde que deixou os saints no final da época passada, depois de ter conduzido a equipa ao 8.º lugar na Premier League e à final da Taça da Liga, perdida para o Manchester United de Mourinho. E, após ter treinado Cédric e José Fonte no Southampton, o francês pode agora vir a orientar Adrien Silva em Leicester.

Depois de ter demitido Craig Shakespeare na semana passada - ficando a equipa entregue de forma interina a Michael Appleton, que até venceu na visita a Swansea no sábado -, o Leicester City está à procura de um novo treinador e o francês Claude Puel pode ser o senhor que se segue.Segundo a Sky Sports, as negociações com o antigo técnico do Southampton estão "avançadas", apesar de as preferências do clube até serem outras. Sean Dyche (Burnley) e Manuel Pellegrini (Hebei Fortune) seriam as prioridades do Leicester, mas estão ambos sob contrato, tornando mais complicada a mudança.