Lembra-se de Cláudio Pitbull? Pois bem, o antigo avançado de FC Porto, Académica, V. Setúbal, Marítimo e Gil Vicente está de regresso aos relvados. Aos 35 anos, o brasileiro assinou contrato com a Cabofriense, para disputar a primeira divisão do campeonato estadual carioca do próximo ano.Pitbull, que não atuava desde 2014, estava a viver desde então no nosso país, tendo agora de voltar ao 'seu' Brasil para retomar a carreira de futebolista.

Autor: Fábio Lima