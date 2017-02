Continuar a ler

"Tivemos uma boa dinâmica e bons movimentos no primeiro tempo. Depois do vermelho, o Millwall fechou o espaço e jogou com muito desejo e coração", reitera Ranieri, que gostaria de ver essa atitude ser adotada também pelos seus jogadores: "Agora é acerca da personalidade dos jogadores. Estamos numa batalha e eu preciso de soldados com coração e com desejo, em cada jogo".Uma última nota para o facto do técnico transalpino ter confirmado, durante a conferência de imprensa, que o defesa maliano Molla Wagué sofreu uma luxação no ombro, devendo ser reavaliado nos próximos dias, para avaliar o tempo de paragem a que estará sujeito.