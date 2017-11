Claudio Ranieri tem sido apontado pela imprensa italiana como o principal candidato a suceder a Gian Piero Ventura no comando da seleção italiana, técnico que vai deixar o cargo ter falhado o apuramento para o Mundial , mas a mente do veterano treinador está totalmente focada no Nantes, o seu atual clube."De momento penso exclusivamente no Nantes e não em coisas que podem acontecer nos próximos tempos. Não sou candidato nem nunca o serei. Se me escolherem é bom mas não me assumo como candidato", afirmou.