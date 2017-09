"Há jogadores, e não estou a falar dele, que vieram de fora e chegaram tarde [à pré-temporada]. Há sete jogadores que já decidi que serão titulares, os outros quatro lugares ainda estão em aberto", encerrou o treinador do Swansea.

O Swansea recebe o Watford no sábado (15 horas) e Renato Sanches deverá manter o lugar no onze de Paul Clement apesar das críticas aos desempenhos do internacional português nos três jogos em que já participou desde que o Bayern Munique o emprestou ao clube galês. Paul Clement não confirmou a titularidade do médio, mas as palavras do treinador dos swans apontam nesse sentido."O desempenho do Renato melhorou de jogo para jogo, do Newcastle ao Tottenham e ao Reading. Só o vejo a ir numa direção", começou por dizer Clement na conferência de imprensa em que lançou o embate frente ao Watford do homólogo Marco Silva, jogo da 6.ª jornada da Premier League."O Renato entende o processo por que está a passar - é algo normal quando um jogador vem de outra liga, ou de outro clube. Ele não estava a jogar de forma regular, por isso é positivo que esteja a evoluir", prosseguiu o treinador, salientando ainda que "há muita concorrência para os lugares de meio campo. Sou paciente tendo em conta determinadas circunstâncias, mas temos de ir para o campo e jogar bem - e aqueles que jogam e treinam bem têm de ser recompensados com mais minutos."