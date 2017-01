Continuar a ler

"Se estás a negociar um novo contrato com os teus jogadores e ofereces um contrato de 5 milhões por ano e eles [clubes chineses] oferecem 25 milhões, então podes ter um problema. Talvez o jogador fique por 5 milhões porque prefere o futebol. Ou então vai por 25 milhões porque prefere o dinheiro. A escolha é deles. Não critico, mas estou preocupado, porque a estão a oferecer contratos que são impossíveis na Europa", afirmou Mourinho.



O treinador do Manchester United diz compreender que um jogador de 31/32 anos se transfira para a China para ganhar dinheiro, mas não quando é um jogador com vinte e poucos anos. "Se és jovem e tens possibilidade de jogar nos melhores campeonatos e ainda assim decides ir, então o melhor é deixá-los ir", disse.

A liga chinesa tem conseguido reforçar-se e bem, com ofertas milionárias que para muitos são mesmo irrecusáveis. E José Mourinho também já terá sido 'aliciado'. Em entrevista à 'GQ', o treinador do Manchester United admite que dificilmente os campeonatos europeus podem competir com a China, mas não critica quem escolhe ir para a Ásia."Eu já recusei uma grande oferta vinda da China, mas não critico quem escolhe ir", admitiu o treinador português, explicando que há quem prefira o dinheiro e quem escolha o futebol.

Autor: Marta Correia Azevedo