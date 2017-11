O AC Milan prepara-se para oferecer a Kaká um cargo institucional , mas o futuro do brasileiro pode passar pela China.A imprensa internacional conta que o Guizhou Hengfeng Zhicheng, dirigido por Gregorio Manzano, prepara-se para fazer lhe uma proposta, que pode muito bem ser aceite, até porque o ex-médio ofensivo do AC Milan, Real Madrid, entre outros, já manifestou o desejo de experimentar o futebol chinês. "Antes do final do ano vou tomar uma decisão definitiva sobre o meu futuro. Se calhar vou para a China", atirou Kaká há duas semanas na Rússia, durante a apresentação da bola oficial do Mundial do próximo ano.A temporada na China chegou ao fim e os clubes, que não contam propriamente os tostões, não olham a meios para conseguir nomes sonantes. Kaká, de 35 anos, jogou as últimas três temporadas na MLS, ao serviço dos Orlando Pirates.