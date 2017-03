Os suecos do Östers IF , da primeira divisão do país, anunciaram esta quarta-feira a entrada em vigor de uma regra que promete agitar o Mundo do futebol. É que, na defesa da verdade desportiva, o modesto conjunto nórdico decidiu que irá punir os seus jogadores, casos estes sejam protagonistas dos chamados 'mergulhos para a piscina'."Aplica-se a situações claras onde um jogador procura um penálti num lance onde não há contacto. Teremos de encontrar uma forma justa de fazer esses julgamentos, de modo a não apelidar um jogador limpo de trapaceiro. Por outro lado, se tivermos jogadoes como o Suárez e o Pepe no grupo, não teremos medo de agir por essas regras", garantiu Johan Lindberg, dirigente do clube, ao jornal 'The Local'."Vamos ser diferentes dos grandes clubes - basta olhar para o exemplo do Barcelona-Paris SG - e vamos tomar uma posição oficial em relação aos nossos jogadores, em vez de discretamente aceitarmos", acrescentou o mesmo dirigente, que depois, ao 'Aftonbladet', admitiu que um jogador com histórico de 'fitas' não será contratado: "Explicarei aos novos jogadores o que pretendemos que eles sejam, o que sejam no nosso onze e que não iremos tolerar certos comportamentos".

Autor: Fábio Lima