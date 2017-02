Continuar a ler

Outra das medidas aprovadas, mas com efeito apenas a partir de 2018, foi a proibição de relvados sintéticos. A Arena da Baixada terá, portanto, de receber um relvado natural durante - ou no final - deste ano.



Noutras decisões, a lotação mínima dos estádios passou de 15 para 12 mil espectadores, ao passo que um eventual limite de 33 jogadores por plantel não foi aprovado.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) proibiu esta segunda-feira a venda de jogos para serem jogadores em recintos de outros estados.Esta é a principal medida resultante de uma reunião com os clubes, apesar de não ter contado com a unanimidade dos votos. O Flamengo foi o único a mostrar-se contra esta proibição, afirmando ser um clube nacional e com muitos adeptos por todos o país. De resto, o presidente Eduardo Bandeira de Mello interrogou-se sobre o futuro de alguns estádios construídos para o Mundial'2014, que "sobrevivem hoje de clubes fora dos seus estados".

Autor: Luís Miroto Simões