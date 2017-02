No início da temporada pensou-se que Mario Balotelli tinha finalmente 'atinado'... mas parece que não é o caso. Depois de até ter começado a época com bons registos e até ter recebido elogios por parte dos colegas, o italiano parece ter regresso ao seu registo normal... De tal forma que até os companheiros, que antes o elogiavam... agora apontam-lhe o dedo. Valentin Eysseric, por exemplo, criticou a postura do transalpino, que falhou o último jogo da Liga aparentemente por estar engripado."Fecha-se em si mesmo. Às vezes tem a tendência para baixar a cabeça e não quer falar com ninguém. Deve esforçar-se mais. O Mario é o melhor jogador do Nice. Estávamos convencidos de que poderia fazer a diferença no terreno de jogo. É uma pena. Poderia ser decisivo, mas o nosso treinador pede-lhe um maior esforço, não aceita que nos relaxemos", atirou o médio ofensivo, em declarações à italiana Sport Mediaset.Recorde-se que Balotelli totaliza até ao momento onze golos marcados em 18 jogos disputados, ainda que as suas atuações e a sua preponderância na equipa estejam a ser cada vez mais intermitentes.

Autor: Fábio Lima