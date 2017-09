Continuar a ler

A comitiva colombiana, que inclui sete das principais equipas do país, também reuniu com o vice-presidente da Associação Chinesa de Futebol, Lin Xiaohua, e com 12 equipas da primeira divisão chinesa.As reuniões visam acordos nas áreas do investimento, competição e formação."É uma semana muito importante para o futebol colombiano e esperamos que também o seja para o futebol chinês", disse Perdomo, citado pela agência EFE.Entidades colombianas convidaram as empresas chinesas a investir em clubes do país. "É um facto que o capital estrangeiro sempre será bem-vindo ao futebol profissional colombiano", disse o vice-presidente da Federação Colombiana de Futebol.Foi ainda proposto que empresas chinesas patrocinem equipas do campeonato colombiano.Perdomo recordou que há 21 empresas chinesas a operar na Colômbia, que poderiam ver o futebol como uma forma de se promoverem no país.Os representantes colombianos consideram ainda que, caso a seleção do país se qualifique para o mundial na Rússia, em 2018, parte da preparação seja feita na China, e que equipas chinesas façam a sua pré-temporada na Colômbia.A Federação Colombiana convidou ainda treinadores chineses a estudar na Universidade do Futebol do país.Perdomo enalteceu o trabalho dos onze jogadores do país que alinham em clubes chineses, considerando-os bons embaixadores do país.Os antigos jogadores do FC Porto Jackson Martínez e Fredy Guarín são dois dos futebolistas colombianos a competir na China.