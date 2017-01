Chama-se Kieran Tierney, tem 19 anos e alinha ao serviço dos escoceses do Celtic. O jovem lateral esquerdo tem mostrado serviço ao treinador Brendan Rodgers e começa a despertar o interesse dos colossos ingleses.

Arsenal, Chelsea, Manchester United e Manchester City estão interessados no jovem prodígio, sendo que o Bayern de Munique também já pediu informações sobre Tierney.

Um jogador que brilhou forte no empate 3-3 entre Celtic e Manchester City na Champions, em setembro do ano passado, e que desde então não tem tido descanso em termos de possibilidades de transferência.

Resta saber quem levará a melhor. No caso do United de José Mourinho, as contas estão complicadas, uma vez que existem demasiados jogadores para a posição - Luke Shaw, Daley Blind, Marcos Rojo, Ashley Young e até Matteo Darmian.