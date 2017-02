Os oitavos-de-final da Liga dos Campeões começam esta terça-feira e, com eles, começará também a corrida a um verdadeiro pote de ouro para as finanças dos clubes. O vencedor da final de Cardiff já sabe que terá à sua espera mais 28 milhões de euros!

A passagem aos quartos-de-final, fase pela qual lutam Benfica e FC Porto, garantirá mais 6 milhões de euros. Chegar às meias-finais ditará um prémio de mais 7 M€; para o finalista vencido estão destinados 11 milhões e para o vencedor 15 milhões de euros. Uma fortuna!

A estes prémios há ainda a somar o já garantido até agora por cada equipa presente na prova. O lugar na fase de grupos garantiu a cada um 12 milhões, ao passo que cada vitória rendeu 1,5 milhões e cada empate mais 500 mil euros. Chegar aos oitavos-de-final deu um bónus de mais 5,5 milhões.

No total, a UEFA vai distribuir 1.257 milhões de euros em 2016/17, dos quais 1.207 milhões serão para os clubes que estiveram na fase de grupos. Este valor reparte-se ainda em dois: 724,4 M€ em função de rendimento desportivo e mais 482,9 M€ em 'market pool', distribuído em função do valor do mercado de cada país.