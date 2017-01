Desde que comanda o Real Madrid, Zinédine Zidane soma apenas quatro derrotas, mas em 75% delas há um denominador comum: o adversário é comandado por um treinador argentino. Essa foi a conclusão a que esta quinta-feira chegou o jornal catalão 'Sport', que fez a recolha dos dados e percebeu a peculiar maldição que se começa a desenhar em torno do treinador francês, de 44 anos.Na lista negra de Zidane estão, então, Diego Simeone (At. Madrid), Jorge Sampaoli (Sevilha) e Eduardo Berizzo (Celta de Vigo), sendo que estes dois últimos conseguiram os seus triunfos sobre os merengues no espaço de poucos dias. Quanto à outra derrota de Zizou, foi perante o Wolfsburgo, comandado pelo alemão Dieter Hecking.Assim, convém os merengues ter um particular cuidado quando, no início de abril, defrontarem o Alavés, equipa comandada por Mauricio Pellegrino, um... argentino.

Autor: Fábio Lima