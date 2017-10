Continuar a ler





Wenger está no Arsenal desde 1996 e só conseguiu levar o clubes á conquistado título em três ocasiões: 1997/98, 2001/02 e 2003/04. Wenger não gostou e provavelmente fez aquilo que o agora comentador pretendia -respondeu. "Estes debates que ouço são uma comédia, uma farsa. As pessoas que nunca orientaram qualquer jogo ensinam a toda a gente como nos devemos comportar. É uma farsa", adiantou o veterano francês, puxando pelos galões:"Se eu realmente me importasse, acham tinha sobrevivido 18 anos no cargo? Treinei o Paul Merson ... tentei treiná-lo. Ele não me interessa."Wenger está no Arsenal desde 1996 e só conseguiu levar o clubes á conquistado título em três ocasiões: 1997/98, 2001/02 e 2003/04.

"As pessoas gostam de dizer que ele [Harry Redknapp] é um vendedor de carros e isso é uma tremenda falta de respeito", começou por dizer Merson no programa 'A League Of Their Own' da Sky, no início da semana, defendendo o compatriota que foi recentemente demitido pelo Birmingham City:"Em termos de tática ele é um dos melhores com quem trabalhei. Se Arsène Wenger tivesse a sabedoria tática do Redknapp, o Arsenal era campeão."