O Comité de Ética da FIFA pediu a pena de irradiação para os ex-presidentes das federações da Guatemala e da Costa Rica, que respondem por acusações de corrupção, anunciou o organismo regulador do futebol mundial.O guatemalteco Brayan Jimenez e o costa-riquenho Eduardo Li já se declararam culpados nos Estados Unidos, no âmbito da investigação desencadeada pelo Departamento de Justiça norte-americano a casos de corrupção no futebol, tendo a FIFA como epicentro.Eduardo Li foi detido em maio de 2015, em Zurique, na Suíça, em conjunto com outros dirigentes de topo da FIFA, enquanto Brayan Jimenez foi detido em janeiro de 2016, na Guatemala, e extraditado para os Estados Unidos, em março desse ano.

Autor: Lusa