Continuar a ler

Chama-se Armenian Taverna e, como se percebe pelo nome, trata-se de um restaurante, que se situa na Princess Street, no centro de Manchester, que serve comida típica do país natal do futebolista de 27 anos.



"Sim, tenho ido lá... e muitas vezes", admitiu Mkhitaryan, com o companheiro de equipa Paul Pogba a acrescentar, em declarações ao 'Manchester Evening News: "Ele disse-me que pouco conhecia da cidade. Mas agora está a começar a gostar. Sai e diverte-se, pois há muito para fazer e ver aqui."