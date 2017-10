Continuar a ler

"Parece-me que sim, pelo menos um bocadinho", respondeu o antigo médio do Manchester United, agora comentador da Sky Sports, em análise a esta nova 'batalha' da 'guerra psicológica' de Mourinho em que o treinador português estará a tentar mexer com os nervos do italiano:"Provavelmente alguém aconselhou mal o Conte dizendo-lhe que se estavaa a falar dele quando o Mourinho não mencionou qualquer nome. Disse apenas 'outros treinadores' e o Conte atirou-se logo. O dia 5 de novembro promete ser interessante...""Todas as equipas vão sofrer com as lesões ao longo da temporada. Não há volta a dar, por isso tudo se resume à forma como foram feitas as contratações no verão: tens um plantel? Tens jogadores jovens com quem podes contar? E depois é sempre preciso ter um pouco de sorte", analisou Giggs, admitindo também que Mourinho está de novo a conseguir sem bem sucedido na 'guerra psicológica' que trava com os rivais."Todos os treinadores de topo fazem o que podem para conseguir obter uma vantagem para a equipa. É natural. O José é brilhante nesse campo, como se viu nos últimos anos, dentro e fora de campo. É um treinador experiente que sabe como conduzir uma temporada e chegar ao fim com sucesso", reforçou o antigo extremo dos red devils.