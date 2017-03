No 10º lugar, o Nantes de Sérgio Conceição recebe hoje o 3º classificado Nice, de Ricardo Pereira, com o treinador português a perspetivar um duelo aberto apesar das baixas do rival."Preferia defrontar o Nice com Pléa, Cyprien, Baysse, Walter [todos lesionados]. Vamos precisar de jogar ao mais alto nível para conseguir vencer um adversário que não costuma perder dois jogos seguidos. Será um encontro aberto, porque ambas as equipas querem vencer. E nós temos de nos aproximar dos 43 pontos para ficarmos tranquilos na classificação", comentou Conceição, que convocou o médio Sérgio Oliveira, companheiro de Ricardo nos sub-21.