"É o pior presidente com quem trabalhei na minha carreira", "a Cruz, o clube não lhe interessa nada", "há vários jogadores que querem sair, mas ele não irá deixá-los, não sei se os jogadores irão tomar alguma decisão", foram algumas das acusações feitas por Castelló ao presidente, considerando ainda que o seu despedimento "é improcedente".



Apesar dos bons resultados e da classificação promissora, o Castellón atravessa uma grave crise financeira, com uma dívida acumulada na ordem do 900.000 euros. David Cruz têm-se recusado, segundo o 'El Mundo', a encontrar soluções para o passivo, tendo, inclusive, recusado uma oferta feita por um grupo de investidores liderado pelo futebolista do Leeds, Pablo Hernández.

Insólito. Afastado do comando técnico do Castellón, 2.º classificado do Grupo VI da 3.ª divisão espanhola, após 16 jogos consecutivos sem perder, Frank Castelló convocou esta segunda-feira os jornalistas para uma conferência de imprensa, que decorreu numa 'cafeteria' próxima do Estádio de Castalia.Motivo: demitido na tarde de 31 de dezembro, alegadamente por "motivos disciplinares", o treinador da região de Valência está impedido de entrar nas instalações do clube, pelo presidente do Castellón, David Cruz, precisamente o responsável pela sua destituição, a quem acusa de não estar interessado em servir o emblema, mas sim em servir-se dele.

Autor: João Lopes