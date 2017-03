Mourinho é apelidado de ‘Judas’ pelos adeptos do Chelsea, já esquecidos de que lhe devem a entrada do emblema de Stamford Bridge no ‘clube dos tubarões’. O livro dos recordes dos blues está cheio de marcas do Special One, muitas delas agora sob ataque cerrado de Conte [ver infografia]. O italiano pode gabar-se de ter um registo imaculado frente ao português – dois jogos, duas vitórias; cinco a zero em golos –, mas ainda tem imenso que pedalar para o desalojar do trono. E não é só por Mou ter conquistado três das cinco Premier que o Chelsea ostenta.

A época de referência de Mourinho no Chelsea é a de 2004/05, quando quebra o jejum de títulos (50 anos) na Premier. Estabelece uma série de recordes, como por exemplo o do maior número de vitórias numa edição da liga, o do maior número de pontos, o do menor número de derrotas e o do menor número de golos sofridos. Conte nem há um ano está em Stamford Bridge, mas caminha a passos largos em direção ao título e até já é dono da maior sequência de triunfos do clube (13) na Premier, prometendo continuar a tentar ‘apagar’ as proezas do rival.





Espanhol faria de... ONU Diego Costa é irascível, acabando por ser divertido ouvi-lo falar da monumental discussão protagonizada por Conte e Mourinho. "Toda a gente conhece bem aqueles dois! Quase tive que me meter no meio deles para os separar", disse o avançado do Chelsea, desagradado com a pescaria que o Real tenciona fazer no plantel dos blues: "Quer levar Courtois e Hazard. Que se lixe ‘o Madrid’!"

