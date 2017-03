Continuar a ler

Esse sentimento terá levado o italiano a questionar Mourinho de novo, agora longe das câmaras de televisão e dos olhares dos espectadores, voltando obter a mesma reação. De resto, o técnico português queria mesmo sanar a desavença, com Conte a não desistir, levando então alguns jogadores a entender que o melhor era intervir.



O Chelsea venceu o Manchester United por 1-0 e vai disputar as meias-finais da Taça de Inglaterra diante do Tottenham. Esse sentimento terá levado o italiano a questionar Mourinho de novo, agora longe das câmaras de televisão e dos olhares dos espectadores, voltando obter a mesma reação. De resto, o técnico português queria mesmo sanar a desavença, com Conte a não desistir, levando então alguns jogadores a entender que o melhor era intervir.venceu opore vai disputar as meias-finais da Taça de Inglaterra diante do Tottenham.

O jornal espanhol 'Marca' revela que o desentendimento entre Antonio Conte e José Mourinho no decorrer do Chelsea-Manchester United da Taça de Inglaterra, na noite de segunda-feira, prosseguiu no túnel de acesso aos balneários do estádio dos londrinos e só não assumiu maiores proporções devido ao comportamento do treinador português e à intervenção de alguns futebolistas.na sequência de faltas e entrada duras dos red devils sobre os seus futebolistas -- ficando frustrado por o homólogo dos red devils não ter reagido no mesmo tom, de acordo com a notícia do diário desportivo espanhol.

Autor: António Espanhol