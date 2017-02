Continuar a ler

"Não gosto de responder a outros treinadores. Não me agrada este tipo de brincadeira. Ele está a jogar. Tenho experiência suficiente para perceber isso", disparou Conte na conferência de imprensa após o



"Estou desapontado porque estamos mentalizados que temos de tentar ganhar em todos os jogos. Foi isso que fizemos, mas às vezes é preciso entender que há jogos complicados. E este jogo foi muito duro. Estou desapontado pelo ponto somado, porque quero vencer sempre, mas não com a entrega, luta e vontade que demontrámos para tentar vencer", salientou Conte, reafirmando que está tudo em aberto na luta pelo título, apesar dos 10 pontos que o Chelsea tem de vantagem sobre os mais diretos perseguidores, Tottenham e Arsenal:



O trabalho de Antonio Conte no Chelsea tem vindo a merecer elogios por parte da maioria dos comentadores das estações de televisão inglesa, o que levou José Mourinho, antigo treinador dos blues londrinos, atualmente no Manchester United, a recordar com ironia as críticas que lhe foram feitas por recorrer a um estilo de jogo semelhante , no passado recente.Este foi o segundo 'desencontro' entre os dois técnicos, depois da goleada sofrida pelos red devils em Stamford Bridge (4-0, a 23 de outubro de 2016), mas, tal como nessa altura, o italiano optou por não dar resposta na mesma moeda , recusando entrar nos 'mind games' do português.