A 'Marca' adianta que o Conte sabe que o clube tem andado a sondar treinadores sobre a possibilidade de assumirem o cargo na próxima temporada, todavia o cenário de demissão a curto prazo está em cima da mesa face ao clima que crispação que existe no plantel, o qual ganha outra dimensão porque Abramovich deixou de falar com o italiano. Os métodos de trabalho de Conte estão a ser questionados por alguns jogadores, que se queixam da intensidade e frequência dos treinos, como já tinha sido avançado por jornais britânicos na altura do jogo frente ao Watford, a 21 de outubro, quando teve lugar uma acesa discussão no balneário.O cenário repetiu-se agora diante da Roma, em Itália, onde o Chelsea foi derrotado por 3-0 na partida da 4.ª jornada da Liga dos Campeões (Grupo C), escreve o jornal desportivo espanhol.A 'Marca' adianta que o Conte sabe que o clube tem andado a sondar treinadores sobre a possibilidade de assumirem o cargo na próxima temporada, todavia o cenário de demissão a curto prazo está em cima da mesa face ao clima que crispação que existe no plantel, o qual ganha outra dimensão porque Abramovich deixou de falar com o italiano.

O relacionamento de Roman Abramovich com Antonio Conte entrou na 'fase do silêncio', uma etapa no comportamento do proprietário do Chelsea que antecede a decisão de despedir de um treinador. Foi assim com José Mourinho, Avram Grant, Luiz Felipe Scolari, Carlo Ancelotti, André Villas-Boas, Roberto di Matteo, Rafael Benítez - nem o 'amigo' Guus Hiddink escapou.O jornal espanhol 'Marca' escreve que Abramovich não gostou da forma como Conte agiu no processo que levou à saída de Diego Costa, deixando de contactar diretamente o técnico italiano, que está ainda em rota de colisão com outros futebolistas importantes no plantel e tem apenas como interlocutora Marina Granovskaia, diretora-executiva do clube que é conselheira pessoal do multimilionário russo para determinados investimentos.