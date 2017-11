Continuar a ler

Os campeões em título estão a quatro pontos do United e a nove do líder City, mas Conte mostra-se agradado com a pressão existente.



"Sinto sempre a pressão. Na época passada foi a mesma coisa. Quando estamos na liderança, sentimos a pressão de querermos continuar lá. Sou um homem de paixão, um entusiasta, preciso de sentir essa pressão. Gosto dela. A pressão já nasceu comigo", concluiu. Os campeões em título estão a quatro pontos do United e a nove do líder City, mas Conte mostra-se agradado com a pressão existente.

Antonio Conte abordou o encontro com o Manchester United (domingo, às 16h30) começando por responder às questões dos jornalistas acerca da sua relação com Mourinho. O técnico do Chelsea não quis alongar-se sobre as quezílias do passado, mas pediu respeito."A relação entre os treinadores não é importante. Temos de respeitar o trabalho um do outro. Não gosto de falar sobre outras situações. É um adversário meu e eu um adversário dele. Após o jogo vai continuar tudo na mesma. Tenho respeito pelo seu trabalho e ele deve ter respeito pelo meu", referiu Conte em conferência de imprensa.

Autor: Luís Miroto Simões