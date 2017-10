Continuar a ler

O Chelsea propôs ao Swansea pagar cinco milhões de libras (quase 5,6 milhões de euros) pelo espanhol numa altura em que o clube galês tinha em carteira uma oferta de mais do dobro desse valor proveniente do Tottenham, escreve o diário britânico.Para Conte, a forma como os dirigentes dos blues conduziram o processo não é mais do que um sinal de que nunca houve verdadeiro interesse em lhe satisfazer o pedido de um jogador que considerava crucial para pode fazer a rotação de futebolistas do ataque quando o clube joga em todas as frentes com o objetivo de conquistar títulos.É conhecida a política do Chelsea em relação a contratações e renovações de contrato que envolvam futebolistas acima dos 30 anos e Llorente comemora o 33.º aniversário já em fevereiro, mas o treinador italiano não olha a idades quando seleciona o onze ou reforços para o plantel que dirige.E o cenário piorou, pois o Chelsea, que deixou sair Diego Costa para o Atlético Madrid recentemente, ficou sem Álvaro Morata devido a lesão muscular na coxa esquerda contraída no jogo diante do Manchester City, pelo que resta agora Michy Batshuayi para jogar no ataque.Recorde-se que Conte se demitiu da Juventus a 15 de julho de 2014, em cima do início da temporada 2014/15 precisamente porque os responsáveis do clubes, sobretudo o presidente Andrea Agnelli, se recusarem a investir no reforço do plantel com critério e qualidade.