O treinador do Chelsea, Antonio Conte, vai aproveitar o encontro desta quarta-feira frente ao Swansea (19h45) para rodar alguns jogadores. Numa fase dura do ano, com 4 competições em disputa, o técnico italiano sublinha a necessidade de ter todos os jogadores prontos a jogar."O mais importante para nós é ter todos ao dispor porque, nesta fase, vai ser muito importante ter uma rotação do plantel. Penso que dar a oportunidade aos jogadores vai ser muito importante porque mantemos a concentração no máximo. Os jogadores que precisam de descansar podem fazê-lo. Convém não esquecer que, se jogarem todos os jogos, a probabilidade de se lesionarem é grande. Vai ser muito importante criar um equilíbrio entre jogos e treino", afirmou, na conferência de imprensa.

Autor: Bruno Dias