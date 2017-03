Mensagem deixada ao Boa Esporte



Bruno deverá assinar contrato esta segunda-feira, estando prevista a sua apresentação na terça-feira.

Mensagem deixada ao Boa Esporte

A contratação de Bruno, ex-guarda-redes do Flamengo que foi condenado a 22 anos de prisão pela morte da ex-namorada, continua a ter repercussões negativas para o Boa Esporte. Após ter perdido um dos seus patrocinadores , a Nutrends Nutrition, o Boa Esporte viu o seu site ser invadido por 'hackers': "Este ato é uma demonstração de repúdio ao Boa Esporte Clube e a todos seus patrocinadores por apoiarem diretamente o feminicídio", podia ler-se na mensagem deixada na página oficial do clube de Minas Gerais."Se continuarem apoiando este MONSTRO vocês serão as próximas vítimas!!!", ameaçam.Também no domingo, o clube divulgou um comunicado, contra as críticas que tem sido alvo. "Quem nunca ouviu: o trabalho dignifica o homem? Então o argumento (de que) seria asqueroso, nojento ou imoral (a contratação do atleta Bruno), antes de mais nada, legalmente, faz parte da obrigação social da empresa, da sociedade em cooperar com a recuperação de um ser humano. Aqui não se condena à morte ou prisão perpétua", lê-se na nota que termina com a afirmação "o Boa Esporte Clube não esta cometendo nenhum crime conforme a legislação brasileira e perante a lei de Deus".