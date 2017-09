O Barcelona foi esta quarta-feira visitado por elementos da Agência Espanhola de Proteção da Saúde no Desporto (AEPSAD), que fizeram análises a seis jogadores do plantel principal.Gerard Piqué, Sergio Busquets, Andrés Iniesta, Messi, Javier Mascherano e Jordi Alba foram os jogadores que realizaram análises ao sangue e à urina, segundo avança o jornal 'As'.O Barcelona venceu na noite de terça-feira o Eibar , por 6-1, com quatro golos de Messi . Devido a este controlo antidoping, a sessão de treino de recuperação começou ligeiramente atrasada.