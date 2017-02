Continuar a ler

Convocados: Keylor Navas, Kiko Casilla, Rubén Yáñez, Dani Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Pepe, Nacho, Marcelo, Casemiro, Kroos, Modric, Kovacic, Isco, James, Lucas Vázquez, Cristiano Ronaldo, Benzema e Morata. Na lista de ausências também estão Fábio Coentrão, Marco Asensio, Danilo e Mariano. Cristiano Ronaldo, apesar de ter falhado o treino na passada segunda-feira, não inspira cuidados e está na convocatória de Zidane.

Zinedine Zidane, técnico do Real Madrid, já divulgou a convocatória para a receção ao Nápoles, partida a ser realizada esta quarta-feira, pelas 19h45, a contar para a 1.ª mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões.Destaque para a ausência de Gareth Bale que regressou de lesão, depois de três meses de paragem. O galês já treinou normalmente com o coletivo mas o treinador dos merengues não acha pertinente utilizar o avançado, optando por não forçar o seu regresso aos relvados. "O Bale esteve quase três meses de fora, há que ter muitas precauções com ele", afirmou o técnico francês.