Cristiano Ronaldo vê quase sempre o copo meio cheio, ou seja, quer sempre conquistar mais qualquer coisa. Até agora, a época tem corrido de feição ao português, que já alcançou três dos sete grandes objetivos a que se propôs. Falta-lhe encher o tal copo imaginário, o que só conseguirá se conduzir o Real Madrid à vitória na Liga e na Champions.

Objetivos de CR7 para esta época

A temporada de CR7 vem sendo pautada pelos recordes estabelecidos em termos de golos. Tornou-se no primeiro jogador a atingir a barreira dos 100 remates certeiros nas competições europeias e na Champions e superou os 400 com a camisola do Real. Destronou o inglês Jimmy Greaves, passando a ser o jogador que mais golos fez nos cinco principais campeonatos da Europa. Resta-lhe ultrapassar Messi na lista de goleadores da presente edição da Liga dos Campeões (11 a 10 a favor do argentino), mas para isso terá de bisar diante da Juventus em Cardiff. Buffon não deve achar muita graça...

A grande meta de Cristiano passa, porém, por alcançar títulos coletivos. O astro madeirense propõe-se vencer a Champions pela 4ª vez (a terceira pelo Real) e fazer do clube blanco o primeiro bicampeão europeu no atual formato da prova. Quer ainda quebrar o longo jejum (2011/12) no campeonato. Para ser campeão, o Real precisa de conquistar quatro pontos nos últimos dois jogos. Título passa por Vigo Importante é o jogo que a equipa de Zidane disputa amanhã fora com o Celta. O passado recente favorece o Real, que contabiliza oito vitórias e uma derrota nas últimas nove visitas ao Balaídos para a Liga. Em termos globais (Liga e Taça do Rei), CR7 totaliza 18 tiros certeiros ao conjunto de Vigo, cinco deles na Galiza. O português faturou em quatro das cinco vezes que alinhou naquele anfiteatro.



Fresquinho devido ao sistema de rotação a que aceitou ser submetido esta época, Ronaldo vai tentar contribuir, uma vez mais, para o triunfo do Real, que procura somar no Balaídos o 63º jogo seguido a marcar. Um recorde em andamento para o clube! Ronaldo, esse, está feito um rato de área esta época, sendo na zona de rigor que marcou 20 dos 22 golos que ostenta na Liga.

Autor: Nuno Pombo