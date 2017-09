O norte-coreano Kwang-Song Han é um dos destaques da Serie B em Itália, contando já com 5 golos em seis jogos pelo Perugia. Foi graças ao seu momento de forma que recebeu o convite da Rai Due para ir ao programa 'Domenica Sportiva', onde poderia falar da sua performance desportiva. Segundo o 'La Stampa', tudo estava encaminhado até que Han recebeu um telefonema... diretamente de Pyongyang a proibí-lo expressamente de prestar quaisquer declarações.O jovem, de apenas 19 anos, ficou em lágrimas e igualmente assustado, pois foi ameaçado por um ministro de Kim Jong-un de repatriamento caso desobecesse e fosse à tal entrevista. Foi o próprio presidente do Perugia, Massimiliano Santopadre, quem avisou a estação televisiva de que o atacante não poderia comparecer, explicando ainda que o regime norte-coreano só aceitou falar com o futebolista, recusando quaisquer outros contactos.