O Corinthians é de longe o clube mais popular da cidade de São Paulo. Pelo menos é o que diz uma sondagem encomendada e publicada pelo jornal Folha de São Paulo, que conclui que o clube sozinho congrega tantos adeptos como São Paulo, Palmeiras e Santos juntos. Entre os inquiridos que admitem apoiar um clube, 36 por cento escolhem o Corinthians.A segunda posição é ocupada São Paulo, que reúne 19 por cento das preferências, e a terceira pelo Palmeiras, que não ultrapassa os 12 por cento. O mais modesto resultado no ranking das simpatias pertence ao Santos, que não vai além dos 5 por cento. Curioso é verificar que nenhum destes três emblemas consegue congregar tantos apoiantes como o número de pessoas que assume não apoiar qualquer clube: 24 por cento.Na pesquisa participaram 1.092 pessoas, com mais de 16 anos, e o Corinthians vence em quase todas as 'categorias'. É o preferido em todas as faixas etárias, especialmente entre os mais jovens (41 por cento), recolhe a preferências entre os que têm cursos superiores (31 por cento) e também é o favorito entre as mulheres (34 por cento). Apenas na vertente regional, o clube não é dominador. É que o São Paulo vence na zona oeste da cidade, com 25 contra 23 por cento, do Corinthians.

Autor: António Carlos. Rio de Janeiro. Brasil