Proposta de contrato do Corinthians a Drogba

A oferta inclui um contrato de trabalho de um ano, válido até 31 de dezembro de 2017; um salário mensal superior a 110 mil euros; seis bilhetes de viagens de ida e volta entre o Brasil e a Europa, em classe executiva; um apartamento em bairro de luxo, com renda mensal de cerca de 18.500 euros; um veículo blindado (estilo SUV); um tradutor profissional Inglês/Português em regime full time; um bónus especial se Drogba for o melhor marcador do campeonato paulista; e um bónus especial se for o melhor marcador do brasileirão.O clube lembra, na proposta de contrato apresentada a Drogba, que é um dos maiores clubes da América do Sul, venceu duas vezes o Mundial de Clubes. O Corinthians acrescenta ainda que seria "um grande prazer" ter Drogba na sua equipa esta temporada.