O Corinthians sagrou-se, esta quinta-feira de madrugada, campeão brasileiro pela sétima vez na sua história, a três jornadas do fim do Brasileirão de 2017, ao vencer em casa o Fluminense por 3-1, num embate da 35.ª ronda.Um bis de Jô, aos 46 e 49 minutos, e um golo de Jadson, aos 85', em resposta ao tento madrugador dos forasteiros, apontado por Henrique, aos dois, selaram o cetro do timão, que repetiu 1990, 1998, 1999, 2005, 2011 e 2015.A formação comandada por Fábio Carille, de 44 anos, sucede na lista dos vencedores do campeonato brasileiro de futebol ao Palmeiras, que somou o seu nono título em 2016.

Autor: Lusa