A Costa do Marfim venceu (3-0) o Uganda no seu último jogo de preparação para a CAN'2017, competição que arranca no próximo sábado, no Gabão. Campeã africana em título, a turma costa-marfinense fez a diferença na segunda parte, com golos de Jonathan Kodjia (51'), Wilfried Zaha (58') e Serge Aurier (72').Destaque para a estreia de Zaha a marcar pela seleção africana, depois de ter optado por representar a Costa do Marfim em novembro apesar de já ter sido internacional pela Inglaterra - o avançado do Crystal Palace, de 24 anos, fez dois jogos pela equipa principal inglesa, mas como foram particulares e ele já tinha então dupla nacionalidade, a FIFA autorizou a mudança.A Costa do Marfim inicia a defesa do título conquistado em 2015 na próxima segunda-feira, defrontando o Togo, enquanto o Uganda, também apurado para a fase final da prova, joga com o Gana na terça-feira. A CAN'2017 prolonga-se até 5 de fevereiro, dia em que se realiza a final.