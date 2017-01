O Monaco é a equipa mais concretizadora das principais ligas europeias, com 64 golos marcados em 21 jogos, um registo que não surpreende Costinha, antigo jogador do Monaco e agora treinador da Académica. "O Monaco joga para ganhar em casa ou fora da mesma forma e, por isso, é uma equipa que joga para o título. A equipa está sempre pronta para fazer golos e isso leva a que, com a sucessão de goleadas, os adversários a olhem com respeito. Mas isso é obra de todos, que conquistaram esse respeito", sublinha Costinha. "É uma equipa fisicamente forte, rápida, e que não depende só de um ou dois jogadores para marcar golos - até o Sidibé, que é lateral-direito, marca golos. O Falcão reencontrou-se com os golos, está de novo feliz e voltou a sentir a confiança do treinador. É um sucesso dos dois, do jogador e do treinador", realça, antes de concluir: "Ele consegue transmitir carinho aos jogadores. Veja-se, de novo, o caso do Falcão. Mas também soube escolher bem os jogadores: Glik, Jemerson, o regresso de Germain, a confiança no Bernardo Silva e no Lemar. São esses detalhes que ajudam uma equipa a vencer."