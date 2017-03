Continuar a ler

Mas não é só na imprensa francesa que o técnico do Monaco é muito elogiado. "Mérito de Leonardo Jardim e do espanhol Antonio Cordón - diretor desportivo - em reconstruir uma equipa que perdeu nas últimas temporadas James, Carrasco, Martial, Kurzawa, Kondoghia...", pode ler-se na 'Marca'.Leonardo Jardim fez com que pela primeira vez na Liga dos Campeões uma equipa se tenha apurado depois de sofrer cinco golos na 1.º mão."Merecemos esta tremenda felicidade. Fizemos uma grande primeira parte, com a linha defensiva muito alta. No segundo tempo o City adaptou-se e o jogo tornou-se mais difícil. Mas tínhamos de continuar a pressionar senão morríamos... Chegar novamente aos quartos-de-final é o reconhecimento do nosso trabalho. O Monaco e o futebol francês estão de parabéns", referiu.