"O United tentou desestabilizar psicologicamente a nossa equipa com faltas e pontapés. São os 'mind games' que aprenderam com o seu treinador. Mas não caímos na armadilha, jogámos o nosso jogo, como temos vindo a fazer nos últimos seis meses. E estivemos bem. Infelizmente, não marcámos mais golos de forma a 'matar' o jogo mais cedo, mas é bom seguir para Wembley com a missão de passar à final", acrescentou, revelando, apesar de tudo, surpresa pela forma de atuar do Manchester United:



"Não sabíamos que eles iam jogar de forma tão agressiva. Podes esperar que o United jogue de uma de duas formas: fazendo o seu futebol, mas, como é óbvio, sem Anthony Martial e Zlatan Ibrahimovic, podem também fazer um jogo diferente. Foi isso que aconteceu e penso que eles tentaram defender bem. No início, percebemos bem como estavam dispostos, mas temos jogadores inteligentes que sabem lidar com isso."



"Da última vez que os defrontámos [23 de outubro de 2016], eles não esperavam que fossemos tão bons. Foi na altura em que tínhamos começado a jogar em 3x4x3 e o plano deles agora era colocar o Matteo Darmian e o Phil Jones a vigiar o Willian e o Hazard. Por isso foi difícil encontrar espaços, mas acabámos por conseguir", encerrou Courtois.

"[Jogaram] Dentro do que é o estilo de Mourinho, mas acho que o Herrera pagou pelos companheiros de equipa, porque o Phil Jones fez a quinta falta sobre o [Eden] Hazard e, segundos depois, ele [Herrera] fez outra. O árbitro teve de lhe mostrar o cartão amarelo e, infelizmente, ele já tinha um."