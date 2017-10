Continuar a ler

O 'Sport' adianta agora que o médio ofensivo brasileiro não terá gostado de saber destes encontros dos seus agentes com altos responsáveis do PSG, frisando que a única possibilidade é o Barcelona, ficando apenas em aberto a altura em que se concretizará a transferência: na reabertura de inverno ou no final da temporada.



Foi isso que ficou estabelecido no verão passado com os representantes do proprietário do Liverpool, o Fenway Sports Group, desde que o Barcelona pague 150 milhões de euros a pronto. Esta atitude do médio serve para o 'Sport' concluir que Coutinho não é Neymar, de quem é amigo.

Impedido de concretizar a operação no início do próximo ano por incorrer no incumprimento do regulamento do Fair Play Financeiro da UEFA, o PSG procura convencer Coutinho através dos seus representantes da qualidade e força do projeto que tem em marcha, do qual fizeram parte as contratações de Neymar ao Barcelona e de Kylian Mbappé ao Monaco, no verão.