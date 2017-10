A ‘birra’ de Neymar e Cavani no PSG por causa da marcação de um penálti serviu de exemplo e no Real Madrid há, segundo revelou Sergio Ramos, uma hierarquia bem definida para se evitar estes casos. "O Cristiano marca os penáltis e, se ele não estiver, marco eu. Há um terceiro marcador que é definido antes dos jogos e essa é a melhor forma de evitar problemas, uma vez que temos sempre os holofotes em cima de nós", explicou o capitão merengue, numa entrevista à ‘France Football, a propósito da nomeação para o Ballon d’Or, troféu atribuído por aquela publicação francesa: "É muito gratificante estar entre os melhores do Mundo."O central espanhol lamentou que tentem desvalorizar as conquistas do clube, que este ano ganhou o campeonato, a Champions, a Supertaça de Espanha e a Europeia. "Alguns querem fazer crer às pessoas que nos deram tudo porque sim, sem qualquer esforço. Como se nos tivessem oferecido os títulos, mas a história do nosso clube e dos nossos jogadores construiu-se com esforço e sacrifício", sublinhou Sergio Ramos, destacando ainda a boa relação com o técnico Zinédine Zidane: "Como ele é branco ou preto, não há cinzento. É franco e transparente."