A temporada de 2017 nem está a correr da melhor forma a Cristiano Ronaldo, mas o avançado português não parece conseguir desligar-se dos recordes... nem mesmo quando está longe do seu fulgor habitual.Esta noite, com os golos que marcou ante o APOEL , CR7 tornou-se no primeiro jogar a conseguir marcar 18 golos num ano civil na Liga dos Campeões, superando a marca que havia conseguido em 2015... por si fixada. De resto, refira-se, os três primeiros lugares nesta tabela são do português, já que o 3.º, com 15 golos, também lhe pertence e foi fixado em 2013.Refira-se que esta marca foi alcançada num total de 14 encontros disputados na prova milionária, tendo o avançado português ficado em branco apenas em três jogos (Man. United, Atlético Madrid e Nápoles).

Autor: Fábio Lima