Cristiano Ronaldo está cada vez mais próximo de se tornar no melhor marcador das cinco principais ligas europeias. Se fizer um hat trick no domingo, frente ao Betis, o internacional português, de 32 anos, iguala o mítico inglês Jimmy Greaves, que ao serviço de Chelsea, Milan, Tottenham e West Ham fez 366 golos. "Os recordes são para bater. Quando Cristiano o fizer, terei todo o gosto em dar-lhe os parabéns", disse recentemente o antigo jogador inglês.

Eis mais um desafio para o craque do Real Madrid, que fez 84 na Premier League com o Manchester United e mais 279 na Liga espanhola pelos merengues. Diga-se que CR7 ainda tem três tentos pelo Sporting no campeonato português, mas este não faz parte das cinco grandes ligas europeias.





