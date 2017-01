Continuar a ler

O médio brasileiro Kaká e o defesa italiano Fabio Cannavaro, que conquistaram a Bola de Ouro em 2007 e 2006, respetivamente, falharam a cerimónia, mas deixaram uma mensagem para o capitão da seleção portuguesa.



Ronaldo, de 31 anos, conta no historial com quatro troféus da Bola de Ouro, um conquistado como jogador do Manchester United, em 2008, e três com a camisola merengue, em 2013, 2014 e 2016.



Em 2016, o madeirense conquistou a Liga dos Campeões, a Supertaça Europeia e o Mundial de Clubes, além do título de campeão europeu com a seleção portuguesa. O médio brasileiro Kaká e o defesa italiano Fabio Cannavaro, que conquistaram a Bola de Ouro em 2007 e 2006, respetivamente, falharam a cerimónia, mas deixaram uma mensagem para o capitão da seleção portuguesa.Ronaldo, de 31 anos, conta no historial com quatro troféus da Bola de Ouro, um conquistado como jogador do Manchester United, em 2008, e três com a camisola merengue, em 2013, 2014 e 2016.Em 2016, o madeirense conquistou a Liga dos Campeões, a Supertaça Europeia e o Mundial de Clubes, além do título de campeão europeu com a seleção portuguesa.

O português Cristiano Ronaldo dedicou este sábado o prémio de melhor futebolista do mundo aos adeptos do Real Madrid, depois de Gento lhe ter entregado a quarta Bola de Ouro, antes do embate com o Granada, para a liga espanhola.A entrega simbólica no Estádio Santiago Bernabéu foi presenciada por antigas glórias do emblema blanco, como Raymond Kopa, Michael Owen, Luis Figo, Ronaldo e Zinedine Zidane, que também conquistaram o troféu.

Autor: Lusa