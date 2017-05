Figura da equipa e do campeonato conquistado pelo Real Madrid, Cristiano Ronaldo nunca se esconde na hora de festejar. Na noite anterior, foi um dos mais animados no autocarro que levou os novos campeões até à Praça Cibeles para festejar com cerca de 30 mil adeptos.



E ontem, depois de cumpridas as cerimónias, digamos, mais solenes, o internacional português voltou a brilhar de microfone na mão, já na varanda da sede do Governo. "Obrigado por estarem aqui connosco", disse CR7 à multidão, acrescentando, para gáudio dos adeptos: "Esta Taça é vossa e agora vamos atrás da Champions. Siiiimm". Diante deste grito, o público reagiu e respondeu com outro "siiiimm" ainda mais estrondoso.

O avançado português, de 32 anos, procurou depois por Marcelo para lhe passar o microfone, mas o brasileiro, talvez cansado de tanto festejo, começou por se esconder, acabando por aceder para também agradecer o apoio a todos os madridistas.

Autor: Luís Milhano