O futebolista do Real Madrid é reconhecido, na publicação, "pelo seu físico perfeito, cujas imagens de marca dos abdominais e dos músculos são produto da obsessão do jogador com a sua forma física". São ainda referidos os "sprints e os treinos específicos do futebol, bem como o levantamento de pesos e os exercícios de resistência". Cristiano Ronaldo treina "todos os aspetos de condição física e mental", conclui a revista.Ainda no top 10 do ranking masculino, por ordem, surgem os nomes de LeBron James (basquetebol), Roger Federer (ténis), Mat Fraser (CrossFit), James Harrison e Odell Beckham Jr. (futebol americano), Russell Westbrook (basquetebol), Wayde Van Niekerk (atletismo/200 e 400 metros), Conor McGregor (MMA) e Jordan Burroughs (luta greco-romana).N'Golo Kanté é, além do internacional português, o único futebolista presente na lista, aparecendo na 48.ª posição.Já do lado feminino, a ginasta Simone Biles bateu a concorrência da atleta de 100, 200 e 400 metros, Allyson Felix, e da nadadora Katie Ledecky.