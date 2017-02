O golo de Cristiano Ronaldo frente ao Villarreal teve mais sabor para o avançado português, além de ter empatado uma partida que o Real Madrid viria a vencer, depois de ter estado a perder por 2-0. É que permitiu a CR7 ultrapassar Hugo Sánchez na lista de jogadores com mais golos marcados da marca dos 11 metros na história da liga espanhola e assim tornar-se rei e senhor dos penáltis.Cristiano Ronaldo marcou o seu 57.º golo da marca de grande penalidade, ultrapassando Hugo Sánchez na lista. Para trás ficaram ainda Koeman, com 46 golos, Messi e Penev, com 43, e Dani e Marañón, com 34.

Autor: João G. Oliveira